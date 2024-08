4000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Mering

Einfach aus dem Staub gemacht hat sich am Freitag ein unbekannter Autofahrer in Mering nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Glückstraße. Der Fahrzeuglenker stieß zwischen 11.45 und 12.15 Uhr gegen den geparkten Pkw, der an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Polizei Friedberg beziffert den Schaden auf etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

