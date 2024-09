50 Jahre Realschule Mering: Ein halbes Jahrhundert pädagogische Innovation und Tradition

Seit 50 Jahren gibt es in Mering die staatliche Realschule. Schulleiter Andreas Pimpl blickt zurück: „Wir sind eine mehrfach preisgekrönte Schule, die dennoch nicht alles mitgemacht hat, was mit dem Zug aus München zu uns nach Mering herübergefahren ist.“ Damit meint er, dass man nicht auf jeden pädagogischen Zug aufgefahren sei, dennoch aber viele pädagogische Konzepte sogar als Vorreiterin umgesetzt habe. So zum Beispiel die Einführung des französischen Zweigs, der in Mering getestet wurde. Auch als die Realschule in Bayern 1999 sechsstufig wurde, hatte man in Mering bereits Erfahrungen damit gesammelt. Im Bereich Informatik und Informationstechnologie sei die Meringer Realschule ebenfalls eine der ersten Schulen gewesen. Besonders stark gefördert werden die naturwissenschaftlichen Fächer. Wobei mit den Talentklassen im Bereich Werken auch die Kreativität nicht zu kurz kommt. „Wir sind offen für Neues, wissen aber auch, was sich bewährt hat“, bringt es Pimpl auf den Punkt. Er ist der fünfte Schulleiter an der Realschule Mering und bereits in seinem zehnten Schuljahr an der Einrichtung. „Ich weiß noch, als ich damals anfing, dass es Kolleginnen und Kollegen gab, die mehr als 40 Jahre hier an der Schule unterrichteten“, sagt Pimpl. Er selbst war auch in seiner Ausbildung zum Realschullehrer dort in 1995/1996 Praktikant.

