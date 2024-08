Abschluss an der Pflegefachschule in Mering

Die Kliniken an der Paar haben zusammen mit der Berufsfachschule für Pflege Mering und der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe Aichach insgesamt 41 jungen Menschen zu ihrem erfolgreichen Ausbildungsabschluss gratuliert. 27 von ihnen schlossen eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft ab. 14 sind nach einem Jahr Ausbildung nun Pflegefachhelferinnen und Pflegefachhelfer. Insgesamt vier schlossen sogar mit der Note 1 ab.

Kliniken an der Paar sind einer der größten Ausbildungsbetriebe in Aichach-Friedberg

Die allermeisten der neuen Pflegekräfte starten nun in den beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg in ihr Berufsleben oder bleiben für eine weiterführende Ausbildung. Damit sind die Kliniken an der Paar einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Aichach-Friedberg und leisten einen wichtigen Beitrag, dem Fachkräftemangel in der Pflege selbst aktiv entgegenzuwirken.

Unter den Gratulanten bei den beiden feierlichen Verabschiedungen der Absolventen waren unter anderen Sabine Englhard, Schulleiterin der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe Aichach (BBZ Augsburg der Lehmbaugruppe), Dietmar Köpernik, Schulleiter der Pflegeschule Mering (BBZ Augsburg der Lehmbaugruppe), mit ihren jeweiligen Lehrer-Teams, sowie Cornelia Geppert, Pflegedirektorin der Kliniken an der Paar (KliPa), Martina Niesel, Leiterin der Stabsstelle Zentrale Praxisanleitung der KliPa, und die Praxisanleiterinnen, die die Auszubildenden auf den Stationen in den beiden Krankenhäusern Aichach und Friedberg betreuen.

Die besten Absolventinnen und Absolventen erhielten von Schulleiter Dietmar Köpernik (2. von rechts), stellvertretendem Schulleiter Rainer Kraus (ganz rechts) und Tanja Elcheroth, Lehrkraft Pflegepädagogik (ganz links) ihre Auszeichnung. Foto: Pflegeschule Mering

Diese Pflegefachkräfte haben in Mering besonders gut abgeschnitten

„Sie alle haben eine große Bedeutung für die Pflege und unterstützen Menschen in verschiedenen Lebenslagen“, sagte Martina Niesel, die nun neu alle Auszubildenden der beiden KliPa-Krankenhäuser betreut. „Die Kurse sind ein lebendiges Beispiel für die Vielfalt der Pflege. Mein Team und ich freuen uns sehr, dass so viele von Ihnen die Bereitschaft haben, bei uns zu bleiben.“ Niesels Vorgängerinnen Ulrike Gastl und Gertraud Briese, die bisher die Praxiseinsätze der Schülerinnen und Schüler organisiert hatten sowie die Kooperation zu beiden Schulen betreuten, wurde bei den Feiern für ihr bisheriges Engagement gedankt.

Die Schüler waren während der gesamten Ausbildung bei den KliPa beschäftigt und absolvierten den theoretischen Ausbildungsteil beim Kooperationspartner BBZ und den praktischen Einsatz an den beiden Standorten der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg. Am Ende der Ausbildungszeit stand für alle eine praktische, schriftliche und mündliche Prüfung an.

Besonders gut haben folgende Auszubildende abgeschlossen: Katrin Bernhard und Miriam Friedl haben die Ausbildung zur Pflegefachkraft mit der Note 1, bestanden. Julia Müller und Zoe Schiffmann haben die Ausbildung zur Pflegefachhelferin mit der Note 1 bestanden.

Von den neu ausgebildeten 27 Pflegefachkräften werden 23 von den Kliniken an der Paar übernommen. Sechs der neuen Pflegefachhelfer beginnen direkt im September die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft bei den Kliniken an der Paar. Von den übrigen fünf Pflegefachhelfern werden drei übernommen. (AZ)