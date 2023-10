Bärbel Weinzierl: Eine Großmutter, ihre Vespa und die Liebe zu Italien

Ihre Leidenschaft fürs Vespa Fahren und Italien teilt Bärbel Weinzierl als Autorin mit ihrer Leserschaft. Am Mittwoch will sie in der Meringer Bücherei ihr Publikum zum Lachen bringen.

Bärbel Weinzierl empfängt im T-Shirt mit Vespa-Aufdruck, ihre beiden bislang erschienenen Bücher sind dekorativ auf einem Vespa-Möbelstück arrangiert und auch das Vespa-Tattoo am Handgelenk zeigt: für diese Frau bedeutet der italienische Motorroller Lebenslust pur. Mit ihrem „Cesarina“ getauften Gefährt umrundete Bärbel Weinzierl 2021 den italienischen Stiefel und eine weitere rund 5000 Kilometer lange Tour führte sie im vergangenen Jahr von Kissing nach Sizilien. Da die Mutter von drei Kindern auch sechs Enkel hat, wurde sie unterwegs auch als „Nonna accelerata“, als „beschleunigte Großmutter“, bezeichnet.

Damit war der Titel ihres ersten Buches gefunden. „Eigentlich hatte ich nur vor, meine jeden Abend schludrig notierten Tagebuchaufzeichnungen ins Reine zu schreiben, weil mein betagter Vater gerne die Reiseerlebnisse lesen wollte“. Doch warum nicht aus den über vier Wochen notierten Eintragungen und den vielen unterwegs gemachten Fotos gleich ein Buch machen? Gesagt, getan und die erste Publikation mit 144 Seiten war fertig und rührte den 93-jährigen Vater, der sie noch kurz vor seinem Tod im Krankenhaus überreicht bekam, zu Tränen.

Mit Vespa und Wärmflasche macht sich die Autorin auf nach Italien

Ein Jahr später packte das Fernweh die gelernte Bankkauffrau, die seit Jahren als „ambulante Tante“ in der Pflege tätig ist, erneut. Noch einmal schnallte sie ihre Habseligleiten, darunter auch eine Wärmflasche, in einer Reisetasche auf die Rückbank ihrer Vespa und los düste sie die Küsten Italiens hinab bis nach Sizilien. „Dieses Mal war ich schlauer und hatte auch einen Laptop im Gepäck, auf dem ich jeden Abend meine Begegnungen des Tages festhielt“.

In beiden Büchern versteht es Bärbel Weinzierl auf unterhaltsame Weise, ihre Leserschaft durch Italien mit seinen malerischen Altstädten mitzunehmen und befragt auch gelegentlich Google, um ein wenig Reiseführerqualität in ihre Aufzeichnungen zu bringen. Die eigentliche Reiselust versprüht sie durch die Schilderungen ihrer Begegnungen. Da ist der Tankwart, der sich wundert, dass die Signora ohne ihren Ehemann reisen darf, oder ein hilfsbereiter Mountainbiker, der Bärbel Weinzierl kurzerhand die schwere Vespa den steilen Abhang hinabfährt, aber auch ein „Glasscherbenschurke“, der sie mit einem fingierten Unfall übers Ohr hauen will und an ihrer Courage kratzt, wie die Autorin wortgewandt beschreibt.

Die Aufkleber auf der Vespa künden von den abenteuerlichen Reisen der Autorin mit dem geliebten Zweirad, das sie Cesarina taufte. Foto: Heike John

Doch wer sich auf dem Zweirad sogar im Straßenverkehr der ewigen Stadt behaupten kann, der ist auch nicht auf den Mund gefallen. Und so legt sich die gebürtige Starnbergerin, die sich in vielen Kursen die italienische Sprache angeeignet hat, gleich einige Redewendungen zurecht, mit denen sie Machos und „Stronzos“ schlagfertig abwehren kann. Bis zu 300 Kilometer täglich legt Donna Barbara auf ihren Touren durch Italien zurück, und wenn es mal kritisch wird, dann macht sie sich mit lauthals in den Schutzhelm gesungenen Arien Mut. Auszüge aus Puccini-Opern oder Schlager von Adriano Celentano gibt die Autorin auch bei ihren Lesungen zum Besten. „Es muss gelacht werden“, nennt die Autorin als wichtigstes Kriterium für ihre Buchvorstellungen.

Bärbel Weinzierl will möglichst viele Lesungen abhalten

„Meine Bücher müssen unter die Leute“, erklärt sie. Erst kürzlich unterhielt sie ihr Publikum in der übervollen Stadtbücherei in Aichach, in Planung sind auch Auftritte in der Kissinger Salzgrotte und in der Bücherei Affing, und auch über eine Anfrage des Friedberger Rotary Clubs freut sie sich sehr. Mittlerweile schreibt Bärbel Weinzierl schon an ihrem nächsten Buch, das eher eine persönliche Lebensreise schildert. Denn die Autorin, die lange Zeit in Kissing wohnte, lebt seit diesem Frühjahr von ihrem Mann getrennt, musste eine andere Wohnung finden und sich völlig neu orientieren.

Wenn sie am Mittwoch, 18. Oktober, um 19.30 Uhr zur Lesung in die Meringer Bücherei kommt, dann legt sie mit ihrer Vespa nur wenige hundert Meter von ihrer neuen Wohnung zum Veranstaltungsort zurück. „Ich präsentiere in meiner dritten Publikation ein Mutmachbuch für alle verlassenen Frauen, will zeigen, wie sich Vieles zum Guten fügen kann und durch unterhaltsame Schilderungen meiner Erfahrungen mit Dating-Apps meine Leserinnen und Leser auch zum Schmunzeln bringen“, kündigt Bärbel Weinzierl an. Ein neues Reiseziel ist mit Skandinavien auch schon anvisiert – natürlich mit dem geliebten zweirädrigen Untersatz. „Denn Vespa è liberta, Vespa bedeutet Freiheit“, erklärt die Autorin.

Wer sich für die Bücher von Bärbel Weinzierl interessiert, kann auch per E-Mail unter Baerbel-Weinzierl@gmx.de Kontakt zur Autorin aufnehmen.