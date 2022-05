Baugebiet für Wohnen, Gewerbe und weitere Wunschprojekte ist gescheitert

Plus Sogar die Grundstückseigentümer hätten bei den Plänen mitgemacht. Doch der Bürgermeister von Mering stößt überraschend auf Widerstand.

Kommt man von der B2 auf der Augsburger Straße nach Mering, fallen linker Hand große unbebaute Flächen ins Auge. Diesen Bereich hat der Markt Mering seit Längerem für die Ortsentwicklung ins Auge gefasst. Eine entscheidende Hürde, das Einverständnis der Grundstückseigentümer, war schon genommen. Da scheiterte das Ganze vor Kurzem in nichtöffentlicher Sitzung im Marktgemeinderat. Für den Meringer Bürgermeister Florian Mayer war das eine Überraschung.