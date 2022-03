Mering

06:30 Uhr

Bauherren müssen in Mering Spielplätze schaffen - oder zahlen

Viel Geld hat der Markt Mering für den neuen Römerspielplatz am Trachtenheim investiert. Mit einer Spielplatzsatzung will die Kommune künftig Bauherren an solchen Kosten beteiligen oder diese verpflichten, stelbst Spielplätze anzulegen.

Plus Eine neue Regelung des Marktes Mering nimmt Investoren von Mehrfamilienhäusern in die Pflicht. So teuer ist die geplante Abgabe.

Von Gönül Frey

Wer in Mering ein Haus mit mehr als drei Wohnungen baut, muss einen Kinderspielplatz dazu errichten - oder aber für diesen eine Ablöse an die Kommune zahlen. Das regelt die neue Spielplatzsatzung, die der Meringer Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung erlassen hat. Bei den entsprechenden Summen fließt der Bodenrichtwert mit ein. Entsprechend teuer wird es künftig für Investoren.

