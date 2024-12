Baustellenfortschritt ist für den Meringer Christkindlmarkt ein Geschenk

Die Meringer sind bekannt für ihren Durchsetzungswillen, so kann man jedenfalls deren buchstäblichen Dickkopf etwas milder bezeichnen. Es verwundert also nicht, dass Bürgermeister Florian Mayer von Anfang an fest daran glaubte, dass die Baustelle rechtzeitig soweit fertig wird, damit der Christkindlmarkt am Marktplatz stattfinden kann. Beim Gewerbeverein Mering Aktuell war man sich da nicht ganz sicher und deshalb stand das Programm erst kurz vor dem Auftakt am Donnerstag fest. Auch wenn noch immer Baustellenstimmung herrscht, werden die Buden doch rechtzeitig aufgestellt und es kommt ein wenig Weihnachtsstimmung im Meringer Ortszentrum auf.

