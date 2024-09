Baustellenrundgang in Mering: Bürger informieren sich über Fortschritte im Ortszentrum

Es dröhnen der Presslufthammer und kreischt das Flexgerät, man versteht kaum sein eigenes Wort - ein ganz normaler Tag auf einer Baustelle. Das Besondere an dieser Baustelle, sie ist mitten im Ortszentrum. Der Bagger fährt vorsichtig zwischen den Fußgängern. Er muss schon sehr aufpassen, dass nichts passiert. „Wir sind hier im laufenden Betrieb und müssen dafür sorgen, dass die Geschäfte jederzeit erreichbar sind“, erklärt Bauleiter Gunther Künzel von der Baufirma Leonhard Weiss. Auch er ist dabei beim Baustellenrundgang, zu dem Bürgermeister Florian Mayer die Meringerinnen und Meringer eingeladen hat. Über 50 sind gekommen, um sich aus der erster Hand über den Baufortschritt bei der Erneuerung der Meringer Mitte zu informieren.

Deshalb ist die Baustelle in Mering so aufwendig

„Wir gehen fest davon aus, dass wir mit den Arbeiten bis zum 20. Dezember fertig sind“, sagt Mayer gleich zu Beginn des Rundgangs. Und auch Planer Felix Metzler von den Toponauten, die für die Umgestaltung verantwortlich zeichnen, ist guten Mutes: „Einige Arbeiten sind hinterher, dafür aber andere wieder schon voraus.“ Die Bepflanzung soll aber erst im Frühjahr erfolgen.

Mayer erläutert, warum die Baustelle so aufwendig ist. „Vieles sieht man gar nicht, denn die Schätze der Gemeinde liegen verborgen im Boden.“ So mussten die Sparten Wasserversorgung, Kanal, Strom- und Glasfasernetz sowie Gasleitungen erneuert werden. „Wir wussten beispielsweise gar nicht, wie schlimm es um die Gasleitung stand, die wäre ohnehin in zwei Jahren fällig gewesen“, erklärt Mayer. Zudem werden ausreichend Leerrohre verlegt, damit die Straße nicht unnötig aufgerissen werden muss.

Icon Vergrößern Auch Kurioses, wie dieses ganz besondere Straßenschild, entdeckten die Bürgerinnen und Bürger auf dem Baustellenrundgang in Mering. Foto: Eva Weizenegger Icon Schließen Schließen Auch Kurioses, wie dieses ganz besondere Straßenschild, entdeckten die Bürgerinnen und Bürger auf dem Baustellenrundgang in Mering. Foto: Eva Weizenegger

Einen ersten Eindruck vom neuen Pflaster können die Bürgerinnen und Bürger bereits bekommen. Entlang der Augsburger Straße auf Höhe des Weltladens ist bereits ein Teilbereich gepflastert und täglich geht es hier immer mehr voran. „Wir pflastern zuerst die eine Seite und danach geht es auf der gegenüberliegenden weiter“, erklärt Bauleiter Künzel. Dies sei organisatorisch für die Arbeiter besser.

Noch sind einige Bürger skeptisch, ob der Bauzeitenplan eingehalten werden kann. „Wir planen fest damit, dass am 30. März wieder ein Marktsonntag stattfinden kann und gleichzeitig soll es ein Eröffnungsfest für das neue Meringer Ortszentrum geben“, ist Mayer hoffnungsvoll. Auch Bauleiter Künzel glaubt fest daran: „Wir haben den ganzen Sommer über gearbeitet, es gab keine Pause an der Baustelle.“

Einbahnstraßenregelung für die Herzog-Wilhelm-Straße wird gewünscht

Peter Kratzer wohnt in der Herzog-Wilhelm-Straße, er wünscht sich eine Einbahnstraßenregelung für diese Straße. „Die Bauarbeiten zeigen, wie ruhig es hier sein kann und welche Aufwertung der Bereich rund um das Wirtshaus Andechser erlebt“, meint er. Dem stimmt Ewald Kraus zu. „Da wäre für den Andechser sehr viel möglich“, meint er. Auch Bürgermeister Mayer kann sich das gut vorstellen, will dazu aber erst noch eine Diskussion im Marktgemeinderat führen. „Auch das Günzburger Modell, die im Sommer einen Teilbereich ihres Ortszentrums für den Autoverkehr sperren, könnten wir für Mering andenken.“ Mayer hofft darauf, dass wenigstens ein sogenannter verkehrsberuhigter Geschäftsbereich im Ortszentrum möglich ist. Dazu braucht es ebenfalls noch die Entscheidung im Rat. „Die baulichen Gegebenheiten dafür haben wir mit der Umgestaltung jedenfalls geschaffen.“

Icon Vergrößern Teile des neues Pflasters für den Meringern Innenort sind bereits zu sehen. Foto: Eva Weizenegger Icon Schließen Schließen Teile des neues Pflasters für den Meringern Innenort sind bereits zu sehen. Foto: Eva Weizenegger

Planer Felix Metzler erklärt den Bürgerinnen und Bürgern, wie das System der Baumrigolen funktioniert. Diese Regenwasserspeicher werden unter der Erde angebracht, sammeln das Oberflächenwasser in den Plastikkörben und geben es an die Bäume und Pflanzen mit einem Rohrsystem wieder ab. „Wird ein Baum derzeit hier im Bereich des Marktplatzes ein bis zwei Tage mit Wasser versorgt, so sind es künftig ein bis zwei Wochen“, veranschaulicht Metzler. Auch ein Trinkwasserbrunnen wird installiert, dessen Ablaufrinne Wasser führt. Das Maibaumfundament wurde deshalb verlegt, weil der Bus die Buseinfahrt gerade anfahren muss. Aufgrund statischer Auflagen muss das Fundament für den Maibaum so massiv ausfallen.

Wer es diesmal nicht geschafft hat, sich beim Baustellenrundgang ausführlich zu informieren, der hat bei der Bürgerversammlung am Mittwoch, 23. Oktober, dazu Gelegenheit. Bürgermeister Mayer und sein Team informieren in der Mehrzweckhalle, aber auch per Livestream unter anderem auch über die Großbaustelle im Meringer Ortszentrum.