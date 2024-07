Bestattungsdienst Schleicher: Begleitung im Trauerfall seit den 1970er Jahren

„An der Stelle, wo wir jetzt sind, war zuvor die Schreinerei meines Vaters“, erzählt Sandra Schleicher-Gutenthaler. Die Rede ist von den Räumlichkeiten des Bestattungsdienstes Schleicher in Mering. 1970 gründeten die Eltern der heutigen Geschäftsinhaberin das Unternehmen. 2013 übernahm Sandra Schleicher-Gutenthaler gemeinsam mit ihrem Mann den Betrieb. Das Unternehmen betreut die Friedhöfe in Mering, Ried, Holzburg, Hörmannsberg, Steinach, Merching und Hochdorf. Die Organisation einer Bestattung ist aber auch auf jedem anderen Friedhof möglich.

Unterstützung für die Angehörigen

Während Sandra Schleicher-Gutenthaler sich mittlerweile vornehmlich um die Verwaltung im Hintergrund kümmert, sind Kevin Steininger und Tanja Etzig neben der Büro-Tätigkeit auch in der Betreuung der Hinterbliebenen tätig. „Dieser Job erfordert – neben der Offenheit für das Thema – Seriosität, Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und Organisationstalent“, sagt Tanja Etzig. Vitali Zhaludok ist mit drei Kollegen und einem Lehrling als Bestatter im Außendienst tätig. Hier sind die Aufgaben vielseitig. „Von der Abholung der Verstorbenen und dem Ankleiden des Toten für die Bestattung über die notwendigen Behördengängen bis zum Öffnen und Schließen von Gräbern mit dem Bagger am Friedhof“, beschreibt der 29-Jährige seine Tätigkeit.

Nach einem Todesfall müssen sich die Hinterbliebenen mit viel Bürokratie herumschlagen, wenn der Kopf eigentlich mit Trauer beschäftigt ist – vom Standesamt über Versicherungen bis zur Kranken- und Rentenkasse. „Die meisten Angehörigen sind sehr dankbar, wenn sie in dieser Zeit nicht auch noch diese Bürokratie-Abwicklungen am Hals haben, sondern wir hier helfen“, weiß die Firmenchefin. Auch bei den anderen Entscheidungen rund um einen Todesfall unterstützen die Profis. Sie beraten bei der Wahl des Sarges oder der Urne und kümmern sich auf Wunsch um Sterbebilder, Trauerkarten oder Todesanzeigen. Selbstredend organisiert das Team auch die Trauerfeier – von der Terminabsprache mit dem Pfarrer oder Trauerredner bis zur Auswahl des Leichenmahls. Bei einer offenen Aufbahrung wird auf Wunsch auch die hygienische und kosmetische Versorgung übernommen.

Seebestattungen oder Bestattung auf dem Naturfriedhof am Ammersee

Neben der klassischen Erdbestattung und Feuerbestattung ist auch eine Seebestattung oder eine anonyme Bestattung möglich. Nachgefragt ist auch der Naturfriedhof am Ammersee, wo man sich einen Baum aussuchen kann, unter dem die Urne beigesetzt wird. Auch die Trauerweide am Meringer Friedhof ist stark frequentiert. Dort werden Urnen in den Boden eingelassen. Eine ganz besondere Erinnerung bietet die Diamantbestattung. Aus 150 Gramm der Asche wird bei einer Firma in Österreich ein Edelstein gezüchtet.

Ein weiteres Angebot der Meringer Firma ist die Bestattungsvorsorge. Hierbei bereiten sich einzelne Personen oder Paare für den eigenen Todesfall vor. Erd- oder Feierbestattung? Kirche oder nicht? Diese und viele andere Fragen werden besprochen. „Teils werden hier bereits Urnen ausgesucht, Sterbebilder ausgewählt und Musikstücke, der Blumenschmuck oder die Kleidungsstücke für die Beerdigung festgelegt“, berichtet Sandra Schleicher-Gutenthaler. „Wer ins Detail gehen mag, kann hier bereits alles erledigen – ausgenommen natürlich vom Tag und Ort des Todes“, sagt die 48-Jährige.

Was macht es mit einem Menschen, wenn er jeden Tag den Tod anderer vor Augen hat „Man achtet vielleicht mehr auf sich, weil man weiß, wie schnell es gehen kann“, sagt sie. An ein Leben nach dem Tod glaubt Schleicher-Gutenthaler. „Wir bestehen aus Energie“, ist sie überzeugt. „Wenn die Hülle weg ist, verschwindet die Energie nicht einfach. Für mich sind alle auch nach dem Tod noch da, auch wenn man sie nicht mehr sieht.“ Dass der Tod in unserer Gesellschaft oft verdrängt wird, findet Sandra Schleicher-Gutenthaler. „Ich hatte im Freundeskreis schon immer das Gefühl, dass die Leute immer offener auf das Thema eingehen und Fragen stellen, je mehr man über den Tod redet“, berichtet sie. Auch ihre beiden Söhne Sasha (15) und Mike (13) wachsen unvoreingenommen mit dem Thema auf. Beide möchten eine Bestatterlehre machen und eines Tages den Familienbetrieb übernehmen.

Die Chefin des Bestattungsunternehmens hält es für wichtig, Arbeit und Privatleben zu trennen. „Mitgefühl und Verständnis ist wichtig in unserem Job, aber wenn man hier rausgeht, sollte man das nicht emotional mit nach Hause nehmen“, sagt die Bestattungsdienstleisterin. Dennoch gelingt das nicht immer. „Wenn ein Kind vor den Eltern stirbt, kann man sich schlechter emotional abschirmen als, wenn ältere Herrschaften ihren Krankheiten erliegen und die Angehörigen den Tod als Erlösung empfinden.“ Wie sich Trauer anfühlt, weiß Sandra Schleicher-Gutenthaler. 2018 starb ihr Mann, 2020 ihr Vater und zwei Jahre darauf die Mutter.

Einige Familienunternehmen sind aus unserer Region nicht wegzudenken. Der Landkreis Aichach-Friedberg hat einen Schatz an Firmen, die ihre Traditionen seit Jahrzehnten hochhalten. Doch wie sieht es dort hinter den Kulissen aus? Das zeigen wir in einer Serie unseren Leserinnen und Lesern.