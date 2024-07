Betreuung für Grundschulkinder: Mering wappnet sich für Rechtsanspruch

Grundschulkinder haben ab 2026 einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Dass dann in Mering das Angebot ausreicht, bezweifelt Bürgermeister Florian Mayer. Eine großangelegte Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, wie viele Plätze Mering brauchen wird und wie sich der Raumbedarf dafür decken lässt. Der Bürgermeister möchte in dem Zuge auch das Modell der offenen Ganztagsschule (OGTS) einführen. Bisher gibt es in Mering nur das Angebot von Hort und Mittagsbetreuung.

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rechtsanspruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis