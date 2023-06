Mering

12:24 Uhr

Blocjump Funpark: Luftsprünge im Outdoorpark in Mering

Plus Vor einem Jahr eröffnete Helmut Hasson in Mering den Trampolinpark Blocjump und ging damit ein unternehmerisches Wagnis ein. Doch das schreckt ihn nicht ab und er investiert in neue Geräte.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Michael, Christina, Elias und Ludwig haben Spaß. "Schau mal, was ich kann", ruft Elias und schlägt in der Luft einen Salto. Er landet weich in dem riesigen Luftkissen. Die drei Geschwister und ihr Freund Ludwig sind schon einige Zeit an der Outdooranlage im Meringer Industriepark an der Friedenaustraße. Sie hüpfen über das 20-teilige Trampolin oder springen von einem weiteren Trampolin in das Luftkissen. Zeit für eine Pause haben sie kaum. "Da gibt es ja noch das neue Trampolin, das muss ich unbedingt ausprobieren", sagt Elias und ist schon auf dem Weg dorthin.

Elias zeigt, wie hoch er springen kann. Foto: Eva Weizenegger

Helmut Hasson: "Jedes Gerät hat seinen Reiz"

Etwa 60.000 Euro hat Helmut Hasson, Betreiber des Trampolinparks Blocjump, in die neuen Geräte investiert. "Einige kennen diese Anlage vielleicht schon aus verschiedenen Indoor-Parks, wir haben sie nun endlich auch und sie hat die technische Abnahme ohne Mängel bestanden", sagt Hasson. Hier können akrobatische Sprünge auf Schrägtrampolinen, gymnastische Einlagen auf Boxen mit Trampolinen ausprobiert werden. Ebenso gibt es einen kleinen Parcours auf vier Kids-Tramps, wo man im Kreis alleine oder zu zweit fangen spielen kann. "Jedes Gerät hat seinen Reiz", sagt Hasson.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen