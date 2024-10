CSU-Kreistagsfraktion ist für Sanierung der Realschule Mering

Rahmen ihrer jüngsten Sitzung hat die CSU-Kreistagsfraktion das Schulzentrum in Mering besichtigt. Fraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko führte zusammen mit Landrat Klaus Metzger und den Schulleitern Andreas Pimpl und Josef Maisch die Fraktionsmitglieder durch die Realschule und das Gymnasium.

Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Meringer Realschule

Nach dem Rundgang waren sich die Kreisrätinnen und -räte darüber einig, dass am alten Gebäude der Realschule dringender Handlungsbedarf bestehe. „Die Eindrücke vor Ort haben unsere bisherige Haltung bestätigt: An der Realschule Mering ist eine Sanierung des Gebäudes dringend notwendig“, sagte Tomaschko. Die CSU-Kreistagsfraktion möchte nun die Ergebnisse der bereits in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie des Landkreises abwarten. Danach soll auf Basis der neuen Erkenntnisse die Sanierung der Realschule Mering zügig vorangetrieben werden.

CSU-Kreistagsfraktion ist für vierzügiges Gymnasium in Mering

Im Zuge der Planungen zur Sanierung soll auch der Platzbedarf von Realschule und Gymnasium neu bewertet werden. Angesichts der gestiegenen Schülerzahlen am Meringer Gymnasium möchte die CSU-Kreistagsfraktion eine Situation verhindern, in der die Schulleitung neue Schüler abweisen müsste. „Ziel ist es, am Gymnasium Mering eine stabile Vierzügigkeit bereitzustellen, damit im südlichen Landkreis eine wohnortnahe Beschulung stattfinden kann.“