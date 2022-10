Das große Neubaugebiet am Meringer Ortseingang soll jetzt doch kommen

Plus Edeka, Bauplätze und Flächen für Projekte der Kommune sollen nördlich der Augsburger Straße Platz finden. CSU und UWG setzen gemeinsam eine Wiederaufnahme der Planung durch.

Auf rund fünf Hektar könnte am Meringer Ortseingang ein großes Neubaugebiet entstehen. Es ist ein lange gehegtes Wunschprojekt der CSU, das jedoch im Mai dieses Jahres mit 11:11 Stimmen knapp im Gemeinderat scheiterte. Die CSU tat sich nun mit der UWG zusammen und gemeinsam setzten die beiden Fraktionen in der aktuellen Sitzung des Gemeinderates eine Wiederaufnahme der Planungen durch. Der gut gefüllte Zuschauerraum zeugte davon, wie viele dieses Vorhaben bewegt.