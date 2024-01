Das neue Jahr wird in Mering musikalisch begrüßt

Bürgermeister Florian Mayer und die Vereinsvorsitzenden werben für mehr gesellschaftliches Engagement bei der Ansprache auf dem Meringer Marktplatz.

Es ist in Mering zur guten Tradition geworden, dass die Marktgemeinde das neue Jahr mit Böllerschützen und Kolpingkapelle sowie Ansprachen der beiden Vereinsvorsitzenden Klaus-Dieter Ruf, Franz Eppeneder und Bürgermeister Florian Mayer am Marktplatz in Mering begrüßt. Für die etwa 45-minütige Veranstaltung sperrt die Freiwillige Feuerwehr den umliegenden Verkehrsraum, zahlreiche Meringerinnen und Meringer nahmen dies zum Anlass gute Neujahrswünsche zu verteilen.

Freundschaft zu Karmiel und Ambérieu

Mayer wandte sich mit drei Wünschen an die Bürgerinnen und Bürger. Er warb dabei für mehr Frieden und Verständnis in der Welt. Die beiden internationalen Freundschaften in Ambérieu und Karmiel tragen dazu bei, weil sie für mehr Verständnis über Grenzen sorgen. Vor Ort sollten die Bürger der Gesellschaft dasselbe zurückgeben, was sie von anderen erhalten. Mehr als finanzielle Unterstützung sei Hilfeleistung und Engagement wichtig. Der zweite Wunsch betraf die übergeordneten politischen Ebenen. Diese sollten bei wichtigen Entscheidungen auf die wertvolle Erfahrung der kommunalen Familie hören.

Baustellen in Mering sind eine Herausforderung

Abschließend kam Mayer auf die örtlichen Baustellen zu sprechen. Der anstehende Umbau des Verkehrsraums um den Marktplatz sei eine Chance sowohl alle Sparten instand zu setzen als auch mehr Attraktivität zu schaffen. Allerdings wisse Mayer auch um die Belastung für die Gewerbetreibenden.

Der Vorsitzende der Kolpingkapelle Klaus-Dieter Ruf erinnerte an das Vorjahr, bei dem die Kolpingkapelle bei 17 Grad Außentemperatur ohne Jacken spielen konnte, dieses Jahr war es mit sechs Grad deutlich kälter. Böllerschützenreferent Franz Eppeneder warb bei der Jugend, sich wieder mehr in den Vereinen zu engagieren. Mit dem Kolpingmarsch und lauten Salutschüssen sowie guten Wünschen aller Redner endete das Neujahrskonzert.

Die Neujahrsbotschaft des Bürgermeisters kann digital auf der Webseite der Marktgemeinde angesehen werden. (AZ)