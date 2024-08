Der legendäre Ort Gunzenlee in Mering - Hügel oder Grab?

Gunzenlee ist in der Region ein Begriff, der immer wieder auftaucht, etwa in Straßen- oder Vereinsnamen. Doch was bedeutet er? Der Gunzenlee war ein historisch bedeutsamer Ort. Dieser einstmals berühmte Platz, dessen Name als „Hügel oder Grabhügel“ gedeutet wird, war Welfen-, Staufer- und schließlich Wittelsbacher-Territorialbesitz. Ein Hochwasser des Lechs hat den Hügel im 15. Jahrhundert abgetragen, sodass seine Lage nicht mehr ganz genau bestimmt werden kann. Ein Blick in die Forschung.

Christine Hornischer