Der neue Meringer Marktplatz wird auf 1,6 Millionen Euro Kosten geschätzt

Plus Die Gesamtplanung für die Neugestaltung von Merings Mitte steht. Angesichts der hohen Kosten diskutiert der Marktgemeinderat über mögliche Einsparungen.

Von Heike John

Noch vor der Sommerpause präsentierte des Architekturbüro „toponauten“ dem Marktgemeinderat sein endgültiges Konzept für die Neugestaltung des öffentlichen Verkehrsraums im Bereich des Marktplatzes. Der Gesamtplanung wurde im Großen und Ganzen zugestimmt, aber im Detail gibt es noch Veränderungswünsche. Vor allem wurde nach Möglichkeiten zur Kosteneinsparung gesucht. Denn die im Raum stehende Summe bereite schon Bauchschmerzen, so meldete sich Marktgemeinderat Stefan Hummel ( SPD) zu Wort. Die aktuelle Kostenberechnung für die Gestaltung beläuft sich auf über 1,6 Millionen Euro.

Als das Freisinger Büro für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung im November vergangenen Jahres den Zuschlag zur Umsetzung der Maßnahme erhielt, lag vom Ingenieurbüro Dragomir eine Kostenschätzung von 450.000 Euro für die Freianlagen und 320.000 Euro für die Verkehrsfläche vor. In der Gemeinderatssitzung im März dieses Jahres wurden bereits Gesamtkosten in Höhe von knapp 1,4 Millionen genannt. Die städtebauliche Förderung betrage aktuell 60 Prozent der förderfähigen Kosten, informierte Marktbaumeister Armin Lichtenstern. Eventuelle Einsparungen von 30.000 Euro könnten vorgenommen werden, wenn die untergeordneten Nebenstraßen Amtmannberg und Frauenberg nicht ganz in gebundenem Pflaster ausgeführt, sondern nur die Kreuzungen und Schnittstellen zur Ortsmitte gepflastert werden und der Rest asphaltiert wird. Dieser Vorschlag fand bei der Abstimmung auch die Mehrheit. Wie die Pflasterung mit Natursteinpflaster, etwa im Bereich der Bürgermeister-Wohlgeschaffen- und Herzog-Wilhelm-Straße, zur Geltung kommt, kann aktuell bereits anhand einer kleinen Musterfläche besichtigt werden, die vom Bauhof am Marktplatz eingebaut wurde.

