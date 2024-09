Die Kita Farbkleckse am Sportplatz wird zehn Jahre alt

An der markanten Zickzack-Silhouette des Daches ist Kita Farbkleckse am Sportplatz gleich zu erkennen. Viele liebevolle Details haben die Architekten Wossnig aus Kissing beim Bau hier umgesetzt - und damit sogar einen Preis gewonnen. Vor zehn Jahren sind die ersten Kinder ins Gebäude eingezogen. Das wird am Freitag, 27. September mit einem großen Fest gefeiert. Kaum einer denkt noch an die Anfänge, die mit einem großen politischen Aufreger verbunden waren.

