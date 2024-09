Die neue Markt Managerin muss in Mering viele offene Baustellen anpacken

Viele neue Ideen hat Lisa Leiter. In Mering tritt sie ihre erste Stelle an. Doch nicht nur für sie ist es eine Premiere, denn auch die Marktgemeinde selbst bekommt mit ihr die erste Markt Managerin. Angestellt ist Lisa Leiter beim Gewerbeverein Mering Aktuell, die Personalkosten werden jedoch von der Kommune übernommen. Noch ist ihr Büro nicht ganz fertig und sie hat ihren Schreibtisch in den Fraktionsräumen im Keller des Rathauses. Schon bald soll sie aber ein Büro im Alten Kloster beziehen, wo früher die Verkehrsüberwachung ihren Sitz hatte.

Seit Mitte August ist die 25-Jährige in Mering und hat schon erste Gespräche mit Unternehmern und Gewerbetreibenden geführt. 39 Stunden stehen der neuen Markt Managerin zur Verfügung. Die Vollzeitstelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Mitglieder von Mering Aktuell informierten Lisa Leiter schon über die anliegenden Projekte und Aufgaben. Vorsitzender Acky Resch: „Es geht für die neue Markt Managerin gleich in die Vollen.“ Viele Baustellen gibt es in Mering für sie zu bearbeiten. „Und das im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Bürgermeister Florian Mayer, der bei der Vorstellung der neuen Markt Managerin mit dabei ist.

Icon Vergrößern Bürgermeister Florian Mayer begrüßte die neue Markt Managerin Lisa Leiter zusammen mit Acky Resch von Mering Aktuell an ihrem ersten Arbeitstag. Foto: Franz Mayr, Marktgemeinde Mering Icon Schließen Schließen Bürgermeister Florian Mayer begrüßte die neue Markt Managerin Lisa Leiter zusammen mit Acky Resch von Mering Aktuell an ihrem ersten Arbeitstag. Foto: Franz Mayr, Marktgemeinde Mering

Die Arbeiten für die Gestaltung rund um den Marktplatz stellen für die Gewerbetreibenden im Innenort eine große Herausforderung dar. „Das habe ich gleich von Anfang an in den Gesprächen mitbekommen“, sagt Lisa Leiter. Hier werde Unterstützung eingefordert und benötigt. Auch wenn sie gerade erst dabei ist, Kontakte zu knüpfen, die Gemeinde kennenzulernen, so sind bereits erste Organisationsschritte von ihr eingeleitet worden. „Manch gute Idee, ist aber schwer umsetzbar“, weiß sie. So zum Beispiel die Idee, bunte Lampions aufzuhängen im Innenort, um trotz Baustelle Farbpunkte zu setzen.

Planungen für den Meringer Christkindlmarkt laufen an

Bereits in den Planungen ist der Christkindlmarkt auf dem Marktplatz. „Hier setzen wir ganz bewusst auf ein vielseitiges Angebot“, sagt Lisa Leiter. So soll es die Möglichkeit geben, dass sich mehrere Anbieter eine Hütte teilen, wenn sie nicht die ganze Zeit auf dem Markt vertreten sein wollen. Auch für Vereine und Organisationen besteht dieses Angebot. Die Termine sind am Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. Dezember, 12. bis 15. Dezember und 19. bis 22. Dezember. Donnerstag bis Samstag jeweils von 16 bis 21 Uhr, Sonntag von 14 bis 21 Uhr. „Wir setzen fest darauf, dass bis dahin die Bauarbeiten soweit fertiggestellt sind, dass der Weihnachtsmarkt problemlos stattfinden kann“, verspricht Bürgermeister Florian Mayer.

Ein nächster Termin, der bereits feststeht, ist der 30. März 2025. Mit einem kleinen Fest soll die Fertigstellung der Umgestaltung rund um den Marktplatz gefeiert werden. „Zudem ist das Datum auch der erste Jahrmarkt, der nach einem Jahr Pause dann wieder in Mering stattfinden kann“, erklärt Mayer. Welche Aktionen sich dazu die Geschäftswelt überlegt, das muss gemeinsam mit Lisa Leiter noch erarbeitet werden.

Neu etabliert werden soll auch ein Lenkungskreis. In diesem neuen Gremium, dem Geschäftsleute, die Markt Managerin und Vertreter von Vereinen und der Kommune angehören sollen, geht es darum, gemeinsame Strategien zu entwickeln, was sinnvoll für die Belebung des Ortszentrums ist.

So erreichen Sie die neue Markt Managerin

Die Markt Managerin kümmert sich aber auch um die Homepage von Mering Aktuell, die regelmäßig mit neuen Informationen bestückt werden soll. „Auch auf Instagram und Facebook sind wir vertreten“, weiß Lisa Leiter. Vor ihrer Stelle als Markt Managerin absolvierte die 25-Jährige eine Verwaltungsausbildung und studierte später in Augsburg Geografie mit Schwerpunkt Standortentwicklung. Sie selbst wohnt im Landkreis Augsburg und liebt in ihrer Freizeit Spaziergänge in der Natur, radelt gerne oder trifft sich mit Freunden.

Für die Bürgerinnen und Bürger aus Mering ist Lisa Leiter unter der Rufnummer 0151/61072203 oder per Email: marktmanagerin@mering-aktuell.de erreichbar. Ihr Büro ist von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr besetzt.