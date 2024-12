Die neue Rektorin lobt die Wohlfühlatmosphäre an der Luitpoldgrundschule in Mering

Martina Keller ist die neue Schulleiterin an die Meringer Luitpoldschule. Vor vier Wochen startete sie die neue Aufgabe und fühlt sich bereits dort angekommen. Sie freut sich auf alles, was noch kommt. Sie schätzt ihre engagierten Kollegen und Kolleginnen, das große Potenzial bei den Kindern und die Wohlfühlatmosphäre an der Schule. Noch vor Weihnachten darf sie das Zertifikat „Umweltschule“ als Auszeichnung für das besondere Engagement unter dem Aspekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit den Eltern, ihrem Lehrerteam und den Kindern ausgiebig feiern. Im neuen Jahr wartet auf sie die neue Aufgabe der Nachtestung im Rahmen der geforderten Sprachstandserhebung in den Kindergärten eineinhalb Jahre vor dem Schuleintritt.

