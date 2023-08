Mering

Die Pianistin Johanna Henschel studiert am Londoner Royal College of Music

Die junge Meringer Pianistin Johanna Henschel studiert am September am Royal College of Music in London.

Plus Musik ist ihr Leben, seit sie denken kann. Nun erhält die 20-jährige Musikerin aus Mering ein Stipendium für das berühmte Konservatorium.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Schon als Kleinkind spielte sie auf dem Klavier, später räumte Johanna Henschel viele Preise auf bayerischer, deutscher und internationaler Ebene ab. Jetzt folgt für die 20-Jährige der nächste Schritt auf der Karriereleiter: Sie wurde am berühmten Royal College of Music in London angenommen - sogar als Stipendiatin.

Freudestrahlend kündigt die junge Frau ihr Programm an, das sie einem kleinen Publikum bei einem Hauskonzert im Musikzimmer der Familie zum Besten geben wird. Diesmal ist es die Generalprobe für den Wettbewerb „Internationales Münchner Klavierpodium”. Für ihren Vortrag der Werke klassischer und zeitgenössischer Komponisten erhält sie tosenden Beifall. Selbstverständlich wurde sie in München eine der ersten Preisträgerinnen. In derselben Woche hatte sich die Meringer Pianistin bereits bei dem internationalen „Karl-Adler-Wettbewerb” in Stuttgart den ersten Preis erspielt. Jetzt fiebert sie ihrem Studium in London entgegen, das im September beginnt.

