Neue Grundsteuer sorgt bei den meisten für höhere Sätze

Für Kopfzerbrechen sorgt in Mering die Grundsteuer. Nach einem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts ist die bisherige Berechnungsgrundlage nicht mehr zulässig. Wie sich die neue Bemessungsgrundlage für die einzelnen Eigentümer auswirkt, darüber liegen nun in Mering die ersten Zahlen vor. Das sorgte im Gemeinderat für Diskussionen - ebenso wie die in Mering bisher schon relativ hohen Hebesätze.

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundsteuer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis