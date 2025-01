Evgenie Konnov zu Gast in Mering

Ein musikalischer Höhepunkt erwartet die Meringerinnen und Meringer am Samstag, 15. Februar, in der Aula des Meringer Gymnasium. Der Konzertverein Mering präsentiert den Pianisten Evgeny Konnov. Er wird Werke von Bach, Liszt und Beethoven spielen. Der 1992 in Usbekistan geborene Konnov, studierte von 2008 bis 2012 am Akademischen Musikcollege des Staatlichen Moskauer Tschaikowski-Konservatoriums. Vor 13 Jahren führte ihn sein Weg nach Augsburg. Wo er zunächst die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf und von 2013 bis 2022 am Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg bei Evgenia Rubinova studierte. Neben seinem Studium in Augsburg erhält Evgeny Unterricht bei Prof. Albert Mamriev an der Neuen Sterne Academy in Hannover. Von 2019 bis 2022 erhielt er Unterricht bei Jan Gottlieb Jiracek von Arnim an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Seit 2022 studiert Konnov Historische Tasteninstrumente bei Christoph Hammer am Leopold Mozart College of Music.

Zuletzt erhielt Konnov den 60. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg und war in der Spielzeit 2020/2021 Artist in Residence am Staatstheater Augsburg. Der Pianist erhielt bereits erste Preise bei mehr als 30 internationalen Wettbewerben. Als Solist spielt er unter anderem in Madrid, Teneriffa, Barcelona sowie am Gasteig in München.

Karten für den Konzertabend mit Evgeny Konnov gibt es bei der Töpferei Lipp in Mering, an der Abendkasse. Reservierungen sind unter der Rufnummer 08233/1243 möglich. (AZ)