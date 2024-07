Fahrer ist alkoholisiert unterwegs: Polizei stoppt Fahrt

Ein Verkehrsteilnehmer ist in der Nacht zum Sonntag in der Münchener Straße in Mering kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten dabei Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die Folgen für den Mann: Er musste sein Fahrzeug stehen lassen, ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat, heißt es der Polizei weiter. (AZ)

