Faires Kabarett in der Meringer Bücherei

Der Entertainer, Songwriter, Sänger und Gitarrist Hubert Treml bringt am Samstag, 11. Januar, in der Meringer Bücherei ein beschwingtes Kleinkunstprogramm auf die Bühne, das die Seele erwärmt und natürlich auch das Zwerchfell massiert. Es kreist in den Texten wie selbstverständlich um die Welt-Themen Globalisierung, Fairer Handel oder andere drängende Probleme. Unterstützt wird Hubert Treml von Robert Prill (Gitarre) und Stefan Wurzer (Percussion).

Kabarett zum Jahresauftakt in Mering

Seit seiner Jugendzeit schreibt Hubert Treml nicht nur Lieder, sondern war auch in der Weltladen-Arbeit engagiert. Nach Theologiestudium und Jahren in wissenschaftlich-theologischen Arbeitsfeldern hat er sich als freischaffender Künstler selbstständig gemacht. Mit dem sehr erfolgreichen Bühnenstück Fairdinand (Theaterensemble „Die Ladenhüter“) gastierte er im gesamten deutschsprachigen Raum. Er begeistert bei den verschiedensten Anlässen mit seinen Liedern: Hubert Treml war mit eigens komponierten Liedern zu Gast beim Eine Welt Netzwerk Bayern, bei der Nachhaltigkeits-Preisverleihung der Stadt Aschaffenburg, bei der Einrichtung „Fenster zur Stadt“ in Nürnberg, bei der Betriebsseelsorge Bamberg, beim „Fair Trade Town“-Festakt der Stadt Parsberg, bei der Pflege-Demo „Uns reicht‘s jetzt!“ in München oder beim zehnjährigen Bestehen der „Stiftung für krebskranke und behinderte Kinder“ in Regensburg. Er bereichert „Faire Frühstücke“, Ausstellungs-Eröffnungen zum Thema „Fremdenfeindlichkeit“ oder Feste integrativer Schulen.

Hauptsächlich aber ist Hubert Treml als Singer-Songwriter mit kabarettistischem Einschlag auf den größeren und kleineren Bühnen Deutschlands unterwegs. Mit Charme, Witz und augenzwinkerndem Herzen bietet er beseelte Kunst, die erheitert und berührt. Bürgermeister Florian Mayer freut sich, dass es gelungen ist für die Fairtrade Gemeinde Markt Mering ein kabarettistisches Programm zu organisieren. „Vielleicht gibt es sogar eine musikalische Einlage über Mering“, verrät Michael Dudella, Sprecher der Steuerungsgruppe der Fairtrade Gemeinde Mering. „In der Pause sorgt ein regionales und faires Fingerfood Buffet für Stärkung“, ergänzt die stellvertretende Sprecherin Petra von Thienen. Die Kabarett & Kleinkunst Veranstaltung „Feel Fairgnügen“ findet am Samstag, 11. Januar, um 18 Uhr in der Bücherei Mering, Bachstraße 1 statt. Der Eintritt ist frei.