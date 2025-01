Flohmarkt der Modellbahnfreunde - mit Reparaturservice

Die Modellbahnfreunde Mering veranstalten wieder ihren beliebten Flohmarkt im alten Wasserhaus in Mering St. Afra. Sammler können dabei ihre Schätze zur Begutachtung mitbringen. Die Modellbahnfreunde bieten auch die Kleinreparatur gebrauchter Fahrzeuge an. Die Veranstaltung findet am Samstag, 25. Januar von 13 bis 17 Uhr im Vereinsheim „Altes Wasserhaus“ Karlsbader Weg 11, in Mering St. Afra statt.

Opas alte Eisenbahnkiste, Papas Märklinsammlung oder die nagelneue, aber nicht benutzte Fleischmann-Digitalanlage vom Filius – manchmal ruhen kleine Schätze auf Speichern oder in Kellern, sorgsam in Kisten verpackt. Ist das Zeug noch etwas wert? Lässt sich die eingemottete Lokomotive noch bewegen? Lassen sich die Schätze tauschen oder verkaufen? Eisenbahninteressierte oder wer eine Modellbahn oder Zubehör besitzt und dieses begutachten lassen möchte, kann zur Tauschbörse der Modellbahnfreunde Mering kommen.

Freier Eintritt beim Flohmarkt der Modellbahnfreunde Mering

Dort sind auch Modellbahn-Kleinanlagen ausgestellt und es gibt eine Teststrecke für die Spurweiten Z, N, H0 und LGB (Gartenbahn). Kleinere Wartungs- und Reparaturarbeiten vor Ort sind möglich und auch Eisenbahnliteratur steht zur Verfügung. Zum Austausch über das gemeinsame Hobby werden Kaffee und Kuchen, kleine Speisen und Getränke angeboten. Die Modelleisenbahnfreunde weisen jedoch darauf hin, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko erfolgt und für Begutachtungen und Reparaturen keinerlei Gewähr übernommen wird.

Beim Flohmarkt sind ausschließlich Privatpersonen zugelassen, keine gewerblichen Händler. Verkaufstische, ca. 80 mal 160 Zentimeter, werden bereitgestellt und platziert,eine Reservierung ist erforderlich. Die Modellbahnfreunde erheben einen Unkostenbeitrag von 14 Euro pro Verkaufstisch. Einlass für Verkäufer ist ab 11 Uhr. Für Besucher ist der Eintritt frei.

Kontakt: www.modellbahnfreunde-mering.de; W. Wrba, Tel. 08233/20981; Email: wolfgang.wrba@t-online.de