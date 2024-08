Frau beschädigt Auto und will Schaden melden – das fährt jedoch davon

Ein angefahrenes Auto – und ein flüchtiger Geschädigter: Am Montag, 12. August, fuhr eine Frau in der Münchner Straße ein geparktes Fahrzeug an. Bevor die Unfallverursacherin dann erneut an die Stelle zurückkehren konnte, entfernte sich das beschädigte Auto. Zu diesem Fahrzeug ist nichts bekannt. Es soll hier aber der linke Außenspiegel beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/323 1710. (AZ)

