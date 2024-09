Frauen-Union zu Gast beim Grillfest in "St. Theresia"

Schon lange ist es eine lieb gewonnene Tradition und fester Programmpunkt im Jahresablauf der Meringer Frauen-Union, die Bewohner des Caritas-Seniorenzentrums „St. Theresia“ Mering im Sommer sowie in der Vorweihnachtszeit zu besuchen. Neu war heuer, dass die Damen um die erste Vorsitzende Ramona Blöchl keine Kuchen und Torten, sondern köstliche Salate für die Bewohner im Gepäck hatten. Am 7. August lud die Heimleitung des Caritas-Seniorenzentrums St. Theresia die Damen der Meringer Frauen-Union zum Grillfest ein. Diese folgte der Einladung selbstverständlich sehr gerne und steuerten dem Buffet verschiedene Salate bei. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde in schöner Tradition miteinander gesungen, Geschichten erzählt und geratscht. Den Bewohnern war die Freude über diese gelungene Abwechslung in ihrem Heimalltag direkt anzusehen und viel zu schnell ging der Spätnachmittag in den Abend über. Die Frauen-Union bedankt sich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei Einrichtungsleiter Jürgen Kirsch und seinem Team für die Einladung sowie die gelungene Organisation des Grillfests und wir freuen uns schon auf hoffentlich noch viele bevorstehende gemeinsame Veranstaltungen.

Christian Gall