Freie Grundstücke südlich der Baywa: Das soll hier möglich sein

Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhauszeilen - so sieht es im Bereich südlich der Baywa in Mering aus. Doch das könnte sich drastisch ändern, wenn einige sehr große, freie Grundstücke in dem Quartier bebaut werden. Hier lagen bereits Bauanfragen für große Mehrfamilienhäuser vor. Deswegen hatte sich der Markt Mering entschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen und die weitere Entwicklung des Wohnviertels zu regeln.

