Fridays for Future lädt in Mering zur Kundgebung

Fünf Jahre ist es her. Im Sommer 2019 erlebte die Bewegung Fridays for Future ihren Höhepunkt. Jetzt blicken die Aktiven der Bewegung zurück. Am Freitag, 20. September, lädt Fridays for Future Mering zusammen mit Parents for Future Mering alle Menschen, denen das Klima am Herzen liegt - von Vereinsvorständen über Lehrerinnen und Schüler bis zu Privatpersonen - zum Klimapicknick am Badanger ein. Beginn ist um 16 Uhr. An diesem Freitag werden weltweit wieder hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Doch aus der öffentlichen Wahrnehmung ist das Thema fast verschwunden. Die Lage scheint aussichtslos, die Bewegung Fridays for Future dem sicheren Tod ausgeliefert. Doch diese sieht auch Erfolge zu feiern. Seit 2019 habe sich einiges verändert im Alltag, an Schulen, in der Gesellschaft. So sieht es die Bewegung als Erfolg, dass heftig über ein Heizungsgesetz debattiert wird und 60 Prozent des erzeugten Stromes in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen.

Klimapicknick und Kunstaktion zum Mitmachen in Mering

Nach einer kurzen Kundgebung soll es beim Klimapicknick die Möglichkeit zum Austausch geben - über die kleinen Erfolge, erprobte Praktiken und großen Träume. Und nicht nur das: „Wir wollen gemeinsam zurückblicken, aus dem Erreichten Hoffnung schöpfen und nicht aufgeben“, so die jungen Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future Mering. Aus diesem Grund wird es neben dem Klimapicknick auch eine große Kunstaktion geben, bei der wirklich alle mitmachen können. Nur so viel wird verraten: Ein Huhn wird eine Rolle bei dieser nicht ganz runden Sache spielen.

Neben Schulen und Vereinen sind alle Menschen eingeladen, die kommen wollen. Wer einen Beitrag zum Picknick leisten will, ist von den Organisatoren herzlichst eingeladen, Fingerfood mitzubringen. (AZ)