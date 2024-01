Mering

17:30 Uhr

Für den Faschingsumzug durch Mering laufen die Vorbereitungen

Plus 30 Wagen, Musikkapellen und Fußgruppen haben sich bis jetzt für den Umzug in Mering angemeldet. Zugzeichenverkäufer werden noch dringend gesucht.

Von Heike Scherer

Nach vier Jahren findet in Mering wieder ein großer Faschingsumzug am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr statt. Für das Narrenschiff MS Sabrina des FKM Lach Moro wird es leider die letzte Fahrt sein. Nur noch einmal hat es das TÜV-Abzeichen erhalten und die Mitglieder sparen für einen neuen Wagen für den nächsten Umzug in zwei Jahren.

Bereits um 12 Uhr können die Besucher bei einer Narrenkundgebung am Marktplatz die Jugendgarde und die Große Garde mit ihren aktuellen Tänzen sowie weitere Gastgarden erleben. Das große Zelt hat deshalb bereits ab 12 Uhr für die Bewirtung geöffnet. Von 16 bis 21 Uhr findet dort für Personen ab 18 Jahren eine Faschingsparty statt. Der Zugang hierzu wird streng kontrolliert. Das Faschingskomitee hat gemeinsam mit der Gemeinde Mering die Regelungen für den Umzug und die anschließende Party festgelegt.

