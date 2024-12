Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder sehr viele Familien der Kita St. Afra an der Humedica-Aktion „Geschenk mit Herz“. Humedica betreut seit vielen Jahren weltweit Kinder in Not. „Geschenk mit Herz“ ist eine liebevolle Ergänzung einer umfassenden, nachhaltigen Projektarbeit. Die Familien des Kindergartens und der Kinderkrippe St. Afra haben ein Päckchen gepackt, das an bedürftige Kinder verschickt wird. Es werden Kinder aus dem Kosovo, der Ukraine, Albanien, Rumänien, der Republik Moldau und Bayern mit einem Päckchen beschenkt. Jedes Jahr aufs Neue beteiligt sich der Kindergarten an dieser Aktion. Wer nächstes Jahr auch ein Päckchen für bedürftige Kinder abgeben will, kann dies bei der offiziellen Sammelstelle im Kindergarten St. Afra abgeben.

