Glasfaserausbau: Hartwaldstraße in Mering muss wieder gesperrt werden

Im Folge der Baumaßnahmen zum Glasfaserausbau wurde ab Montag, 26. August, in Mering eine Vollsperrung im Bereich der Unterführung an der Zettlerstraße sowie angrenzend auf geringer Länge in der Bahnhofstraße sowie Hartwaldstraße erforderlich. Die Arbeiten in der Bahnhofstraße und Zettlerstraße mit Unterführung sind abgeschlossen. Diese Strecke wird zum Wochenende wieder freigegeben.

Sperrung eines Stücks der Hartwaldstraße in Mering

Auf einer Länge von ca. 30 Metern muss das nordwestliche Endstück der Hartwaldstraße, nahe der Einmündung zur Zettler- bzw. Bahnhofstraße, nächste Woche von Montag, 2. September, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 5. September, erneut gesperrt werden. Die Hartwaldstraße bleibt für alle Anliegerinnen und Anlieger dauerhaft an- und abfahrbar. Allerdings nur aus südöstlicher Richtung über die Hartwaldstraße. Für Fußgängerinnen und -gänger bleibt der gesperrte Bereich begehbar.

Die Umleitung erfolgt aus Richtung Hartwaldstraße bzw. vom Ortsteil Meringerzell oder Reifersbrunn kommend mit Ziel Bahnhofstraße/Zettlerstraße über die Lindengreppenstraße, Reifersbrunner Straße sowie über die Luitpoldstraße. (AZ)