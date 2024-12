Gospelchor Mering gibt erstmals eine CD raus und wird zehn Jahre alt

Ein Wochenende voller Musik und Gemeinschaft erlebten die Mitglieder des St. John’s Gospelchors anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens. In Niclasreuth nahmen sie mit Herzblut und konzentrierter Hingabe ihre erste eigene CD auf – ein Meilenstein in der Geschichte des Chores.

Zwei Tage lang gaben die Sängerinnen und Sänger alles. Unterstützt von einer Band und mehreren Solisten, entstanden in intensiven Aufnahmesessions die Songs für das Jubiläumsprojekt. „Es war anstrengend, aber auch unglaublich erfüllend“, berichtet Brigitte Schweigstetter, die seit vielen Jahren Teil des Chores ist. „Und jetzt sind alle Songs im Kasten!“

Fabian Schäfer leitet den Gospelchor seit vielen Jahren

Neben der Musik prägte vor allem der starke Zusammenhalt der Gruppe das Wochenende. Trotz der großen Bandbreite im Chor – das jüngste Mitglied ist 15 Jahre alt, das älteste 78 – eint alle die Liebe zur Musik und ein gemeinsamer Sinn für Humor. „Es ist einfach schön, Teil dieser besonderen Gemeinschaft zu sein“, sagt Schweigstetter.

Ein besonderer Dank ging an Chorleiter Fabian Schäfer, der mit seiner Erfahrung und Begeisterung den Chor seit Jahren begleitet. Schäfer ist nicht nur als Leiter des St. John’s Gospelchores bekannt, sondern auch durch Gospelworkshops und das Gospelfestival in der Kaufbeurer Christuskirche.

Die CD wird bei den kommenden Weihnachtskonzerten präsentiert: 12. Dezember, 19.30 Uhr in der Christuskirche Haunstetten 14. Dezember, 19 Uhr in der Evangelischen Friedensinsel Odelzhausen. Ab Januar öffnet der Chor zudem seine Türen für neue Sängerinnen und Sänger. Wer Freude am Singen hat und Teil dieser warmherzigen Gemeinschaft werden möchte, kann sich schon jetzt melden. (AZ)