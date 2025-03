Mering fehlen 2 Millionen Euro. Dieses Finanzloch wurde jedenfalls am Donnerstagabend in der Hauptausschusssitzung deutlich. Kämmerin Carolin Paulus stellte den ersten Entwurf des Haushaltsplans 2025 vor. „Die Zuführung von Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt ist nicht gedeckt“, sagte sie.

Eva Weizenegger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushaltsberatung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis