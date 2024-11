Helter Skelter kommt nach Mering

Zum Meringer Herbst gehören sie dazu, wie der Nebel im November. Nicht nur die eingefleischten Fans warten schon auf sie: Die Band Helter Skelter kommt am Samstag, 23. November, wieder nach Mering. MSV-Vorsitzendem Georg Resch und seinem Team um Samuel Geiger und Andreas Reschke ist es wieder gelungen, die Gruppe, in die Mehrzweckhalle zu holen.

Die Freundschaft zwischen der Live-Classic-Rock-Band Helter Skelter und dem MSV besteht schon seit vielen Jahren. Und deshalb war es für die Band ganz klar, dass sie auch dieses Jahr wieder vor ihren Fans in Mering spielen werden. Zu hören werden neben Coversongs von Pink Floyd und Rolling Stones natürlich auch die Klassiker von AC/DC und Journey sein. Die sieben Musikerinnen und Musiker katapultieren die klassische Musik des vergangenen Jahrhunderts in die Gegenwart und versprechen ein Konzerterlebnis für alle Fans des-Classic Rock. Sänger ist wieder Alexx Stahl, Oliver Dumin spielt am Schlagzeug, Jens Mutter am Bass, Sascha Waibel an den Keybords und die Gitarristen Peter Schreiner und Peter Stapfer übernehmen ebenfalls mit Saxophonistin Andrea Emser den Gesangspart.

Einlass ist am 23. November ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Holz Baumüller in Kissing, der Meringer Filiale der Stadtsparkasse Augsburg und über die Interseite https://www.helter-skelter-live.de/tour.

