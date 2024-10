Hochwasserkatastrophe: So weit ist die Aufarbeitung in Mering

Höchststände an der Paar, Wasser in Gärten und Kellern, überschwemmte Straßen - verheerend hat das Hochwasser Anfang Juni in Mering gewütet. Nach einem Ausnahmeeinsatz der Rettungskräfte und Helfer gilt es viele Fragen zu klären. Welche Faktoren haben dazu geführt, dass die Hochwasserkatastrophe so schlimm ausgefallen ist? Was gab es für Schwachstellen und wie lassen sich diese beseitigen? Was kann man für künftige Überschwemmungen lernen? Wie weit Mering mit der Aufarbeitung gekommen ist, erklärte Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

