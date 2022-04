Mering

vor 32 Min.

In Mering fehlen 2022 knapp 100 Kita-Plätze

Plus Viele Eltern in Mering müssen mit einer Absage rechnen. Vor allem für die Krippenkinder reichen die Kapazitäten nicht aus.

Von Gönül Frey

Was tun, wenn Vater und Mutter arbeiten müssen, aber ein Betreuungsplatz für das Kind fehlt? Vor diesem Problem stehen Eltern in Mering immer wieder. Auch heuer zeichnet sich nach Ablauf der Anmeldefrist ab, dass im Herbst knapp 100 Plätze in Kindergarten und Krippe fehlen. Das gab Merings Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt - sehr zum Unmut etlicher im Zuschauerraum anwesender Eltern.

