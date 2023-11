Mering

Inhaber Kowalski gibt Meringer Edeka auf: Gemeinderat äußert sich zu Kritik

Thomas Kowalski hat 16 Jahre lang den Edeka in Mering betrieben. Doch zum Jahreswechsel hört er auf.

Plus Betroffen und verärgert reagieren die Kunden auf den Rückzug des Edeka-Inhabers. Laut Bürgermeister Mayer ist im Verborgenen aber viel für den nötigen Alternativstandort passiert.

Groß ist das Bedauern in Mering, dass Inhaber Thomas Kowalski seinen Edeka in Mering zum Jahreswechsel abgibt. Der Standort wird dann vorerst vom Edeka-Konzern als Regiemarkt weiter betrieben. Dennoch hat die Nachricht die Kundinnen und Kunden hart getroffen. Davon zeugen die Reaktionen auf die Berichterstattung unserer Redaktion. Darin fallen auch kritische Worte gegenüber der örtlichen Politik. Denn die lange währende Unklarheit über den für die anstehende Modernisierung nötigen Alternativstandort hat zur Entscheidung des Inhabers beigetragen. In der jüngsten Sitzung bezogen Bürgermeister Florian Mayer und der Marktgemeinderat dazu Stellung.

"Traurig, einfach nur traurig . . . Und eine Schande für Mering. Ich werde Herrn Kowalski persönlich, sein regionales Konzept und vor allem sein soziales Engagement schwer vermissen", schreibt eine Frau auf Facebook. "Das ist typisch für Mering. Die bringen nichts auf die Reihe" meint eine andere. Und die Meringerin Barbara Ribbes richtet sich in einem Leserbrief direkt an den Gemeinderat und wirft ihm vor, dass er das Objekt "versemmelt" habe.

