Jugendtreff Meringo startet neu durch

Plus Nicola Zamoscik und Tamara Alig sind die neuen Fachkräfte im Meringer Jugendzentrum. Beim Tag der offenen Tür am 24. November stellen sie ihre geplanten Aktivitäten vor.

Groß war die Sorge der Gemeinde, angesichts des Fachkräftemangels keine Nachfolge im Jugendtreff zu finden, als die langjährige Pädagogin Nathalie Gronau vor den Sommerferien kündigte. Doch Christian Schmidt, Bereichsleiter des Trägers KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land, behielt mit seiner Zuversicht recht. Bereits zum Schulanfang konnte mit Nicole Zamoscik die erste Stelle im Meringer Jugendzentrum besetzt werden und seit Anfang November ist mit Tamara Alig auch die zweite pädagogische Fachkraft im Einsatz.

„Es war mit Ausnahme der Sommerferien fast ein nahtloser Übergang in der Betreuung der Jugendlichen“, freut sich Schmidt. Die ersten Wochen als Einzelkämpferin nutzte Nicole Zamoscik, um sich mit allen im Kinder- und Jugendbereich Tätigen zu vernetzen. Auch dem Gemeinderat stellte sie sich bereits vor. Seit der Neuaufstellung des Konzepts mit der Übernahme der Trägerschaft durch die KJF hat die gemeindliche Jugendarbeit einen hohen Stellenwert. Im engen Austausch steht das Team des Jugendtreffs auch mit der Jugendbeauftragten Jessica Bader sowie mit dem von ihr betreuten Jugendparlament. „Wir sind froh, dass wir mit der KJF eine verlässliche Partnerin gefunden haben“, betont Bürgermeister Florian Mayer. Aufgrund ihrer vielfältigen Trägerschaft, beispielsweise auch beim Kissinger Jugendzentrum, könne die KJF die angestrebte kommunale Vernetzung gewährleisten.