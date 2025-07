Kastanienbäume „nicht aus Gewinnsucht“ gefällt: Das sagt der Grundstückseigentümer

Nachdem am Donnerstag die Kastanien beim Kirchenwirt in Mering gefällt wurden, kam es zu heftigen Diskussionen. Einige zweifeln an, ob die Bäume wirklich so marode sind, wie das Gutachten aussagt. Auch Bürgermeister Florian Mayer fühlte sich überrumpelt vom Bauwerber des Grundstücks. Nun meldet sich der Eigentümer zu Wort: „Unsere Familie hat nicht aus Gewinnsucht einfach die Bäume gefällt, um das Maximale herauszuholen.“ Er ist emotional sehr angefasst. „Sie glauben gar nicht, wie ich in den vergangenen Tagen in Mering angefeindet werde.“ Er halte das persönlich noch aus, aber wenn es gegen seine Familie geht, sei das zu viel. Nur deshalb will er nun einige Dinge klarstellen.

