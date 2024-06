Mering, Kissing, Schweinfurt

vor 33 Min.

Hochwasserhelfer aus Schweinfurt: "Was wir hier erlebt haben, war einzigartig"

Eine Welle der Dankbarkeit gab es in Mering und Kissing für die Hilfskräfte aus Schweinfurt.

Plus Die Feuerwehr aus Schweinfurt half in Kissing und Mering nach schweren Überschwemmungen. Kreisbrandinspektor Alexander Bönig und seine Kollegen berichten von ihrem Einsatz.

Von Eva Weizenegger

Der Hochwassereinsatz liegt für die Feuerwehr aus dem Stadt- und Kreisgebiet von Schweinfurt schon einige Tage zurück, doch die Eindrücke sind noch immer vor Augen. "Es waren anstrengende Tage, doch wir haben direkt vor Augen gehabt, dass unsere Hilfe vor Ort wirkt", blickt Alexander Bönig zurück. Der Kreisbrandinspektor aus Schweinfurt rückte zusammen mit 120 Hilfskräften und 26 Fahrzeugen von Unterfranken nach Schwaben an, um die Feuerwehren in Kissing und Mering zu unterstützen. Noch immer stehen die Schweinfurter Rettungskräfte unter dem Eindruck des Einsatzes. "Was wir hier erlebt haben, war einzigartig", sagt Kreisbrandrat Holger Strunk.

Großes Lob aus Schweinfurt an den Krisenstab im Aichacher Landratsamt

Auch er war im Einsatz im Landkreis Aichach-Friedberg und vor allem im Führungsstab im Landratsamt Aichach tätig. "Es hat alles wunderbar funktioniert", lobt er die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK). Dieser Krisenstab tritt im Falle eines Großschadensereignisses im Landratsamt zur Bewältigung der Schadenslage zusammen. Die FüGK übernimmt die politisch-administrative Einsatzleitung. "Kommunikation und das Zusammenspiel aller hat wahnsinnig gut harmonisiert", sagt Strunk. Egal, ob es sich um Beschaffung, Expertise, Zusammenarbeit mit Technischem Hilfswerk, BRK, der Psychosozialen Notfallseelsorge der Caritas handelte, es sei alles Hand in Hand gegangen.

