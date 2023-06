Kreative Meringerin schreibt ihren dritten Fantasyroman

Die Meringer Autorin Simone Wolfe hat inzwischen den dritten Band ihrer Fantasyreihe "Marla - Die Rache" geschrieben. Sie plant noch weitere Romane.

Im Frühjahr veröffentlichte Simone Wolfe aus Mering den dritten Band ihrer "Marla"-Fantasyreihe. Um das Verbrechen, das am Schluss des zweiten Bandes passiert, aufzuklären, reisen die Protagonistin Marla und ihre Gefährten ins Reich der Alben. In diesem Band spielen die Drachen eine zentrale Rolle. Ihre Werke kommen gut an, wie Bewertungen etwa auf Amazon zeigen.

Simone Wolfe sitzt jede freie Minute an ihrem Computer und schreibt. Zwar ist gerade ihr drittes Werk erschienen, aber sie hat bereits neue Ideen. Nun arbeitet sie an einem Zwischenband, der die Geschichte des zweiten Bandes neu beleuchten soll. Der zweite Band, „Marla – Das Erbe“, war im Juli 2022 erschienen, die Protagonistin wird darin gefangengenommen. In den drei Hauptbänden hat die Autorin die Geschichte aus der Perspektive von Marla geschrieben. In dem neuesten Teil der Serie stehen Marlas Gefährten und deren Abenteuer im Fokus.

Meringerin arbeitet an Gemeinschaftsprojekt

Schon als Schülerin schrieb die 41-jährige Mutter zweier Kinder gerne Kurzgeschichten und machte ihr Abitur im Fach Deutsch. Bereits im Alter von 18 Jahren hatte Simone Wolfe mit einer Kurzgeschichte über Marla angefangen und die handgeschriebenen Seiten nach ihrer Rückkehr aus den USA im Elternhaus wiedergefunden. Im Jahr 2020 machte sie sich daran, den ersten Band „Marla – Das Erwachen“ zu verfassen. Seitdem hat sie die Lust, immer weiterzuschreiben, nicht mehr losgelassen.

Simone Wolfe plant, noch einen vierten und einen fünften Band folgen zu lassen. Inzwischen arbeitet sie zusätzlich an einem weiteren Projekt mit einem Autor und neun Autorinnen, die sie aus ihrem Netzwerk über Instagram kennenlernte. Geplant ist eine Anthologie, die im Winter erscheinen soll. „Meine Kurzgeschichte ist wesentlich düsterer als meine Romane und nicht aus dem Genre Fantasy“, verrät Wolfe. Die Autorin erklärt, dass sie in ihren Büchern von den spannenden Abenteuern um Marla und ihre Gefährten auch versteckt sozialkritische Themen einbaut. Nicht nur Fremdenhass und Nächstenliebe, auch gleichgeschlechtliche Liebe, Geschlechterrollen, Tierliebe und Respekt für die Natur liegen ihr sehr am Herzen.

Info: „Marla – Die Rache“ kann über Amazon bestellt werden. Auch die Meringer Buchhandlung Platzbecker und die Friedberger Buchhandlungen Gerblinger und Lesenswert haben die Bände in ihrem Bestand.