Krimilesung mit Bestsellerautoren in Mering

Im Meringer Bücherherbst wird es wieder gruselig, denn bereits zum vierten Mal lädt die Bücherei in dieser Jahreszeit zu einer Krimi-Lesung. Unter dem Motto „Mörderisches Mering“ gastieren am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr mit Christa von Bernuth und Su Turhan wieder zwei erfolgreiche Autoren, die mit ihren Büchern die „Mordslust“ im Publikum ordentlich anschüren wollen.

Einmal im Jahr wird es in der Meringer Bücherei spannend

Der in Istanbul geborene und in Niederbayern aufgewachsene Su Turhan bringt mit „Verwerfungen“ den achten Fall von Kommissar Pascha und seinem bayerisch-türkischen Team mit. Die Schriftstellerin und Journalistin Christa von Bernuth hat mit ihrem Titel „Tief in der Erde“ erstmals einen Roman über einen wahren Kriminalfall veröffentlicht, der auch in der Presse hohe Wellen schlug.

„Einmal im Jahr wollen wir unseren Leserinnen und Lesern richtig viel Spannung bieten und darum freut es mich sehr, dass unser Team durch die Unterstützung von Angela Eßer nun wieder ganz besondere Gäste in Mering willkommen heißen kann“, sagt Büchereileiterin Christine Hieke. Viele Lesungen waren bereits durch die Vermittlung der in Merching wohnenden Autorin von Kurz-Krimis und Herausgeberin von Krimianthologien möglich.

Als langjährige Sprecherin des Syndikats, einer Vereinigung von Krimiautorinnen und -autoren, kennt Angela Eßer viele der Schriftsteller persönlich. Auch Christa von Bernuth und Su Turhan, die beide in München wohnen, trifft Eßer regelmäßig bei den Autorenstammtischen in der Landeshauptstadt. Aber wie gelingt es ihr zum wiederholten Mal, in der Literaturszene so erfolgreiche Gäste aus der Großstadt raus nach Mering zu bringen? Als Regionalvorsitzende im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) verfügt Angela nicht nur über beste Kontakte, sondern kennt auch die verschiedenen Töpfe, die den Büchereien finanzielle Unterstützung geben können. „Erstmals hat das Ministerium für Wissenschaft und Kunst Gelder zur Verfügung gestellt, um auch im ländlichen Raum größere Lesungen zu ermöglichen“, informiert sie.

Stiftung für Mering unterstützt die Veranstaltungsreihe

Ein weiteres finanzielles Standbein ist die Stiftung für Mering, die zum wiederholten Male die Durchführung von Krimilesungen in der Bücherei mit unterstützt. Und somit ist der Eintritt für den Lese-Abend in der Bachstraße 1 frei. Spenden zur Durchführung künftiger Veranstaltungen sind jedoch erwünscht und auch die angebotenen Getränke und Snacks werden damit finanziert.

Meringer Krimifans dürfen sich auf einen interessanten Abend freuen, der sie in die Welt des Verbrechens entführt. Zur Gattung „True Crime“, der Nacherzählung realer Kriminalfälle, gehört das Buch „Tief in der Erde“, in dem sich Christa von Bernuth auf fiktive Weise mit der Entführung der zehnjährigen Ursula Herrmann im Jahr 1981 in der Nähe des Ammersees befasst. Bernuth, die selbst in der dortigen Region aufwuchs und zur Schule ging, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Fall, der in jüngster Zeit noch einmal aufgerollt wurde, und geht immer wieder auch neuen Spuren nach.

Den zweiten Teil des Lesungsabends bestreitet Su Turhan, dessen unterhaltsame Kommissar Pascha-Reihe teilweise auch fürs Fernsehen verfilmt wurde. Um dem Publikum in der Meringer Bücherei einen gewinnbringenden Abend zu bescheren, wird Angela Eßer mit ihrer gewohnt professionellen Moderation den Gästen auch über das Vorlesen hinaus wieder viele interessante Fakten rund um die schriftstellerische Tätigkeit entlocken.

Den Informations-Flyer und das Ankündigungsplakat hat wie schon bei früheren Veranstaltungen wieder Veronika Kobs vom Meringer Büchereiteam gestaltet. Dort findet sich neben dem Hinweis auf die derzeitige Ausstellung des Kindermann Verlags „Poesie für Kinder“ und der Ankündigung für eine am 8. Dezember stattfindende Märchenstunde für Kinder noch ein weiteres „Mords-Schmankerl“ der Bücherei.

Denn nur knapp drei Wochen nach dem Krimi-Abend lädt die Bücherei Mering am Dienstag, 12. November, noch einmal zu einer kriminellen Vergnügen. Angekündigt hat sich Elke Pistor aus Köln, die schon vor zwei Jahren zusammen mit weiteren Autorinnen in Mering zu Gast war und ihr Publikum in der Bücherei vortrefflich unterhielt. Mit ihrer „Mords-Weihnachts-Lesung“ aus einem sogenannten „Cosy-Krimi“ zum Wohlfühlen will sie ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit Spannung und ganz viel Herz und Humor auf das Fest einstimmen.