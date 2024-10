Kulturbühne in Mering: „AchWo“ mit Poesie und Popcorn

Am kommenden Freitagabend wird vom Küchenherd im Awo-Begegnungszentrum wieder ein sattes „Plopp“-Geräusch zu hören sein, wenn Jürgen Schwilski und sein Team zum zweiten Mal zu „Poesie & Popcorn“ laden. Bereits die Pilotveranstaltung im April fand begeisterte Resonanz, sodass er zu einer Fortsetzung des neuen Formats ermutigt wurde. „Es wird ein leicht verändertes Revival der Veranstaltung vom Frühjahr“, kündigt Jürgen Schwilski an. Mit dabei sind wieder Elisabeth Bauer mit Text und Gesang, Andreas Schwarz an der Gitarre sowie Dagmar Rohde und Manuela Krämer mit Gedichten.

