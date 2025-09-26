Kulturcafé in Mering: Integrationslotsin und Bildungskoordinatorin machen sich ein Bild

Was läuft alles im Kulturcafé Mering? Diese Frage interessierte Integrationslotsin Ümmü Aydin und die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte Tanja Staimer vom Landratsamt Aichach-Friedberg. Die beiden Mitarbeiterinnen des Sachgebiets Ehrenamt, Bildung, Integration loteten aus, wo Unterstützungs- und Kooperationsmöglichkeiten bestehen können.

Kulturcafé in Mering ist hübsch eingerichtet und gemütlich

Deshalb besuchten die beiden Maureen Lermer, Integrationsbeauftragte des Marktes Mering und Vorsitzende des Vereins Internationale Kultur Mering e.V. (IKM). Bei ihr laufen die Fäden der Integrationsarbeit in Mering zusammen. Das Kulturcafé ist hübsch und gemütlich eingerichtet. Viele Arbeitsstunden hatten Maureen Lermer und ihr Team geleistet, um die Räume so ansprechend herzurichten. Man fühlt sich sofort wohl. Es ist nicht nur ein Ort für Ausstellungen, Lesungen, Musikabende, Workshops und Nachhilfeangebote, sondern auch ein offener Treffpunkt für Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen.

Die ersten Veranstaltungen seit der Eröffnung am 12. Juli wurden bereits gut angenommen. Auch während der Sommerferien fand eine Reihe von Angeboten in einem offenen, niederschwelligen Format statt. Weitere Informationen zur Arbeit des IKM sowie zum Programm des Kulturcafés finden sich auf der Homepage https://www.ikv-mering.de/. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag, von 14 bis 18 Uhr in der Luitpoldstraße 24a. (AZ)