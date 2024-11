Ladendiebstahl: 24-Jährige wird mit Kleidung erwischt

Ein 24-Jähriger wurde am Donnerstag in Mering beim Ladendiebstahl erwischt. Gegen 15.15 Uhr entwendete der Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Hertzstraße laut Polizei eine Oberbekleidung und verließ im Anschluss den Laden, ohne zu bezahlen.

Eine Mitarbeiterin beobachtete dies und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten kontrollierte den Tatverdächtigen. Der Beuteschaden beläuft sich im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei Friedberg ermittelt nun gegen den 24-Jährigen wegen Diebstahls. (AZ)