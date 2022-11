Lang ersehntes Treffen: Helter Skelter rockt wieder in Mering

In Mering fegt am Samstag die Musik der Classic-Rock-Band Helter Skelter wieder den Staub von den Boxen. Doch diesmal ist es ein ganz besonderes Wiedersehen.

Der Boden in Mering vibriert, wenn die Live-Classic-Rock-Band Helter Skelter auf die Bühne kommt. Pink Floyd, Rolling Stones oder AC/DC: Sie sind bekannt dafür, die klassischen Rocktitel des vergangenen Jahrhunderts in die Gegenwart zu bringen. Durch ihre Freundschaft mit dem Meringer Sportverein kommen die Vollblutmusiker jedes Jahr, um die Menschen mit ihren Coverhits zu begeistern. Doch etwas ist dieses Mal anders.

Denn ganz vorne auf der Bühne in der Meringer Mehrzweckhalle schaut ein neues Gesicht in die Menge. Alexx Stahl, ehemaliger Frontsänger der Band Bonfire, singt als Gastsänger in das Mikrofon. Am Samstag ersetzte er mit seiner Gitarre und Stimme den The Voice Senior-Gewinner Dan Lucas. Das letzte Mal performte der im Februar 2020 für die Band.

Bis in die letzten Ecken ist die Mehrzweckhalle in Mering gefüllt, denn nach zwei Jahren spielt das erste Mal wieder die Band Helter Skelter ihre klassische Rockmusik. Foto: Franziska Kollmann



Bis in die letzten Ecken ist die Halle gefüllt. Lange ist es her, denn wegen der Corona-Pause mussten die Gäste zwei Jahre auf diesen Moment warten. Der Vorsitzende des SV Mering Georg Resch erzählt, dass die Zeit finanziell viel vom Verein abverlangte. "Ich freue mich aber umso mehr, dass das Konzert endlich stattfinden kann. Da bin ich, glaube ich, auch nicht der einzige, denn die Karten waren innerhalb von zwei Tagen ausverkauft", berichtet er begeistert.

Nicht nur das lange Warten macht dieses Helter Skelter Konzert zu einem besonderen Event. Denn zusätzlich konnte die Band mit ihrem Auftritt das zehnjährige Gastspiel beim SV Mering feiern. "Das wurde auch Zeit", sagt der Gitarrist und Sänger Peter Schreiner, der sich freute, die Halle in Mering mit seiner Band endlich wieder zum Beben bringen zu können.

Helter Skelter hat treue Fans in Mering

Die Einnahmen des Konzertes fließen größtenteils in die Jugendarbeit des Vereins. 30 ehrenamtliche Arbeiter und Arbeiterinnen waren während des Konzertes im Einsatz und kümmerten sich mit einem Sektempfang und zwei Bars um das Wohl der Gäste. Ein bekanntes Gesicht in der Menge ist Silvia Strobel. Die 59-Jährige besuchte gemeinsam mit ihrer Freundesgruppe jedes Helter Skelter Konzert, das in den vergangenen Jahren in Mering stattfand. "Die Stimmung ist super und ich freue mich so, hier nach langem Warten endlich wieder abfeiern zu können", berichtet sie.