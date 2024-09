Lange Nacht der Demokratie: Das ist in Mering geboten

Zur „Langen Nacht der Demokratie“ am 2. Oktober ist auch in Mering in der Bücherei ein Programm geplant. Um 19.30 Uhr beginnt der Abend mit einer Begrüßung des Sprechers von Mering ist bunt, Peter Hörmann. Es folgen musikalische Einlagen durch die Musikgruppe Moonbird aus Landsberg und Improtheater von „Lafalott“ Behrens und Metschl aus Fuchsberg. Dabei handelt es sich nicht um ein Theaterstück, sondern mehrere Theaterspiele, die zu einer improvisierten Show zusammengestellt werden. Der Titel lautet: „Improkratie – Mitgedacht, mitgelacht“. Anschließend gibt es eine Lesung von Jürgen Schwilski über Pendler Fuko, der nach einem Wiesnbesuch mit dem Zug nach Hause fährt und beim Beobachten der Menschen über die Demokratie sinniert. (AZ)

