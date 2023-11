Lesung: Mit dem Fahrrad nach Lissabon

Mering

Eckart Wieja erfüllte sich seinen Traum und fuhr von Merching nach Lissabon – mit dem Rad. Über seine Erlebnisse berichtet er am Dienstag, 7. November, um 19.30 Uhr bei einer Lesung in der Buchhandlung Platzbecker in Mering. Bewegung macht gesund Wieja war als junger Mann sportlich sehr aktiv. Er wuchs in einem kleinen Ort im Sauerland auf, war als Kind viel draußen im Wald, begeisterter Pfadfinder, später bei der Bundeswehr war er sogar bei den Einzelkämpfern erfolgreich. Mit vier Kindern und einem zeitraubenden Berufsleben vorwiegend im Sitzen verlagerten sich die Schwerpunkte jedoch. Mit 48 hatte er deutlich Gewicht zugelegt, gesundheitliche Warnsignale, darunter Bluthochdruck, optimierungsbedürftige Blutwerte, begannen sich zu zeigen. Wieja wollte eine Alternative zu den Medikamenten. Er las und recherchierte intensiv über die gesundheitliche Wirkung der Bewegung. Eckart Wieja stieß dabei auch auf die Geschichte eines irischen Mathematikers, Physikers und Astromomen Sir Rowan Hamilton, der bei einem seiner regelmäßigen Spaziergänge plötzlich auf die Formel für die Quaternionenmultiplikation stieß, die bis heute eine bedeutende Errungenschaft etwa für die Computergrafik ist. Die Wirkung eines „anfordernden Spaziergangs“, der sich nicht nur auf Körper begrenzt, sondern auch den Geist bereichert, faszinierte ihn. Er begann ganz diszipliniert und behutsam wieder zu trainieren, was lange vergessen war. Die Kraft und Wirkung, die positiven Effekte der Bewegung kamen wieder zum Vorschein, er begann seine Ernährung umzustellen – nach eineinhalb Jahren waren die Symptome verschwunden. Aber auch die Idee daraus Kraft zu schöpfen, den Kopf freizubekommen, ließ ihn, der beruflich auch das Coaching einsetzte, nicht wieder los. Eckart Wieja begann mit Anfang 50 ernsthaft Touren zu planen. Mit 52, als auch seine Kinder ihn ein wenig länger entbehren konnten, war er dann einmal weg. „Ähnlich wie Hape Kerkeling“, sagt er und lacht. Gute dreieinhalb Wochen in Nepal. Inzwischen sind unzählige Touren mit Freunden, Kunden, alleine und mit der Familie hinzugekommen. Solche, bei denen das „frei und entspannt“ werden, im Vordergrund steht. Er erzählt, welch positive Effekte schon erzielt werden können, wenn man auch im Beruf, etwa in der Firma beim Meeting Kleinigkeiten von diesem Wissen einsetzt. „Gehen Sie zusammen raus, statt sich in der Videokonferenz zu treffen“, ist er überzeugt. Wenn jemand zu ihm nach fünf Tagen Wanderung sagt: „Ich fühle mich, als hätte ich drei Wochen Urlaub gehabt“, ist das auch für ihn ein wunderbares Gefühl. Anmeldung für die Lesung ab sofort möglich Seine eigene Tour von Merching nach Lissabon war ein kleiner Traum von ihm. Dass daraus ein Buch entsteht, war eigentlich nicht geplant. Wieja erzählt, dass er während der Tour gar nichts aufgeschrieben, sondern sich nur auf den Weg fokussiert hatte. Zu Hause wollte er seine Reise mit den schönen Bildern festhalten und er sei überrascht gewesen, wie viel ihm wieder eingefallen sei: Es habe unglaublich Spaß gemacht, ein Buch zu schreiben, vor allem, als er auf Touren in Gesprächen mit anderen feststellte, dass seine Tour nach Lissabon wohl eine sehr gerne genutzte Route ist. Auch mit Heike Finger von der Buchhandlung Platzbecker habe er immer wieder geredet. Schließlich war sein Buch fertig geschrieben, seine Tochter Chantal gestaltete das Cover und er ließ sein erstes eigenes Exemplar drucken. Freunde, seine Familie und auch Heike Finger ermutigten ihn, es bei einem renommierten Verlag zu versuchen – denn solche Reiseberichte würden immer gerne gelesen. Zwar hatte er Glück und er hätte auch einen Vertrag bekommen, berichtet er, aber die Konditionen waren mit viel Aufwand und Kosten verbunden. „Ich will ja dem Leser nur eine Anregung geben, etwas zu machen – eine Idee geben, etwas selbst zu tun – und muss nicht davon leben, Bücher auf Buchmessen zu verkaufen“, betont er. Denn die Freude, Touren zu planen, erleben und soviel Positives dabei zu erfahren, ist etwas Unbezahlbares: „Wenn Sie an eine ruhige Straße kommen und einen Fluss und die wunderschöne Landschaft sehen, öffnet sich schon etwas in Ihnen.“ Anmeldung für die Lesung ab sofort bei Heike Finger, Marktplatz 4, 86415 Mering, Telefon 08233/92301.

