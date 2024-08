Mein erstes Mal: Ein mutiger Selbstversuch auf dem Rücken eines Pferdes

Ich gebe es ganz offen zu: Ich habe Angst. Als Tochter eines Landwirts mag man das zwar kaum glauben, aber vor Pferden habe ich schon seit ich ein Mädchen war großen Respekt. Dabei hatten wir zu Hause auf dem elterlichen Hof eine lammfromme Norwegerstute, doch geritten bin ich unsere Lotti nie. Das soll sich nun ändern. Mein erstes Mal, lautet die Aufgabe für diesen Sommer und ich nehme die Herausforderung an. Auf dem Langwiedhof im Meringer Lechfeld von Hella und Martin Scherer will ich mich meiner Angst stellen. Reitlehrerin Hella Scherer, die auf dem Hof eine Reitschule betreibt, nimmt ab sofort die Zügel in die Hand.

